Петербурженка попала под электричку на перегоне Броневая - Лигово

Электричка сбила женщину в районе перегона Броневая – Лигово в Петербурге. Травмы оказались смертельными.

Инцидент произошел накануне днем, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Сотрудники транспортной полиции установили, что 38-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

На сигналы машиниста она не отреагировала, тот применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В машине скорой помощи женщина скончалась. По факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.