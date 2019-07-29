Происшествия
Петербурженка попала под электричку на перегоне Броневая - Лигово
Электричка сбила женщину в районе перегона Броневая – Лигово в Петербурге. Травмы оказались смертельными.
Инцидент произошел накануне днем, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Сотрудники транспортной полиции установили, что 38-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.
На сигналы машиниста она не отреагировала, тот применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
В машине скорой помощи женщина скончалась. По факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.