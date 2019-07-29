«Отставить мордобой». Видео: солист «Чайфа» пытается угомонить разбушевавшихся моряков на Дворцовой

Момент с прерванным выступлением группы «Чайф» на концерте в честь Дня Военно-морского флота на Дворцовой площади попал на видео. Кадры опубликованы в социальной сети 29 июля.

На видео песня «17 лет» прерывается. Солист рок-коллектива Владимир Шахрин пытается вступить в диалог с подравшимися слушателями. «Ребята, в тельняшках пришли, ну зачем [потасовку] устраивать? А ты, мужчина, кто газом плеснул, сейчас стыдливо убегает. Моряки, ребят, остановитесь. Мы тут о девушках разговариваем». Затем его речь прерывается воплями толпы. «Отставить мордобой», — подытоживает Шахрин.

Напомним, в восьмом часу вечера на Дворцовой площади выпившие молодые люди в форме моряков вступили в конфликт с одним из зрителей. Последний держал в кармане газовый баллончик, который пустил в ход. Тем, кто оказался вблизи с источником газовой атаки, оказали медицинскую помощь.