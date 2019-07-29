У банка «Ассоциация» отозвали лицензию. Финансисты винят в этом сотрудника-мошенника

Отзыв лицензии у нижегородского банка «Ассоциация» стал следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, сообщается на сайте кредитной организации. ЦБ РФ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Ассоциация».

«Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» информирует о том, что руководством банка вместе с Банком России был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование», – говорится в сообщении банка «Ассоциация».

Мегарегулятор финансового рынка страны сообщил о том, что в рамках текущего надзора Банк России установил факт отсутствия на счетах «Ассоциации», открытых в иностранном банке, денежных средств свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.

Там отмечается, что кредитной организации «не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия». С 29 июля 2019 года в АО КБ «Ассоциация» работает временная администрация.