Россияне не оценили идею электронных паспортов. Большинство не хотят их оформлять
Более половины граждан России (59%) не видит целесообразности в том, чтобы оформлять анонсированные в июле электронные паспорта. Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.
«Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы его оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт», – сообщает 29 июля ВЦИОМ.
Новинка больше всего интересует мужчин (36%) и молодых россиян до 24 лет (41%). Говоря о преимуществах электронного паспорта, опрошенные чаще всего отмечают его универсальность (11%) и долговечность (8%). При этом почти 22% заявили о ненадежности нововведения, а еще 4% опасаются утечек информации.
Справка:
Электронный паспорт РФ – это карточка, которая будет содержать базовую информацию о гражданине. Речи об обязательном внесении биометрических данных пока не идет.
Внедрение новых документов начнется уже в 2020 году в Москве, а еще через два года выдача бумажных аналогов прекратится.