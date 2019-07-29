Россияне не оценили идею электронных паспортов. Большинство не хотят их оформлять

Более половины граждан России (59%) не видит целесообразности в том, чтобы оформлять анонсированные в июле электронные паспорта. Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы его оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт», – сообщает 29 июля ВЦИОМ.

Новинка больше всего интересует мужчин (36%) и молодых россиян до 24 лет (41%). Говоря о преимуществах электронного паспорта, опрошенные чаще всего отмечают его универсальность (11%) и долговечность (8%). При этом почти 22% заявили о ненадежности нововведения, а еще 4% опасаются утечек информации.