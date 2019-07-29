КВС приступает к продажам вторичной недвижимости в режиме одного окна

Группа компаний «КВС» открыла новое направление – реализация квартир на вторичном рынке недвижимости. Собственный отдел вторичной недвижимости и специалисты агентства недвижимости «КВС» сопровождают цикл сделки по продаже старого и покупке нового жилья от А до Я. Генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко рассказал о новой услуге "Вторичка"

ГК «КВС»/ Генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко

Главное, что движет сегодня строительными компаниями – это конкуренция и клиентоориентированность. На услуги и возможности с большим клиентским запросом игроки рынка реагируют быстро. По предварительным оценкам застройщика, доля сделок со вторичным жильем со временем достигнет не менее 30% от общего объема сделок компании.

- Сергей Дмитриевич, расскажите, что стало причиной открытия нового направления?

– Создание отдела по вторичной недвижимости – это не ответ на новое законодательство, как можно было бы подумать. Продажа вторичного жилья для компании – это инструмент повышения качества обслуживания. В каждой семье всегда происходят какие-то события: рождаются дети, молодые разъезжаются со старшим поколением, кто-то переезжает из области в город и, наоборот. В ответ на эти изменения люди пытаются улучшить условия своего жилья, правильно применив актив имеющейся недвижимости. Продать существующую квартиру, получить деньги, найти новую и купить ее – это нервы и время. Мы в ГК «КВС» намерены не только упростить этот процесс, но и взять неудобства, с которыми сталкивается клиент, на себя.

- Какие основные преимущества сервиса для клиента?

– Для нас было важно сделать, чтобы продажа вторички и одновременная покупка новой квартиры для клиента были понятны и удобны. Для этого мы организовали бизнес-процессы таким образом, чтобы соблюсти принцип одного окна для покупателя. Это не только экономия личного времени, но и минимизация рисков. Человек общается максимум с двумя представителями одной компании, а не бегает по инстанциям и агентствам недвижимости. Помимо этого, клиент фиксирует стоимость квартиры, внося деньги по ДДУ – ему не надо ждать, когда дом достроится, ведь тогда стоимость вырастет. Для покупателя в конечном итоге получается еще и экономия средств. Самое главное, что мы берем на себя вопросы реализации жилья. Силами своего отдела вторичной недвижимости компания оценивает старую квартиру клиента и реализует его в зависимости от выбранной программы.

- На каких условиях можно поучаствовать в программе?

– ГК «КВС» предлагает несколько способов продать старую квартиру и одновременно купить новую. Если у клиента есть какие-либо накопления, то их можно внести в качестве первого взноса.

По программе 15/85 предполагается рассрочка от застройщика с внесением первого взноса от 15% на старте сделки. С клиентом заключается ДДУ по новой квартире, а старую мы продаем за три месяца*. Главный плюс этого варианта – стоимость покупки фиксируется в ДДУ сразу и равна единовременной оплате. Понравившаяся квартира не подорожает и ее не купит кто-то другой.

Еще вариант – рассрочка от застройщика 20/80. Здесь клиент вносит от 20% первого взноса, его квартира продается за 6 месяцев, а цена будет чуть выше, чем при единовременной оплате (плюс 2%)**. Если клиент продал свою квартиру через нас, но в первичке у нас ничего не выбрал, он просто платит агентское вознаграждение за реализацию вторички, которое составляет 50 000 рублей.

- Какие факторы влияют на оценку вторичного жилья?

– Важно не только состояние квартиры, но и общее состояние дома, парадной, инфраструктура района, конкурентное окружение и конъюнктура рынка. Наш менеджер выезжает на осмотр с фотофиксацией и оценивает квартиру. На основании итогов оценки и данных по рынку формируется экспертное мнение по стоимости. Цена продаваемой квартиры согласовывается с клиентом. После заключения договора оказания услуг в тот же день можно заключить и ДДУ. Как только находится клиент на приобретение старого жилья, можно полностью покрыть стоимость новой квартиры. Если же не хватает небольшой суммы, можно взять потребительский кредит либо ипотеку – оформить документы тоже помогут в нашей компании. Договор купли-продажи по вторичной недвижимости курирует сотрудник ГК «КВС».

ГК «КВС»

- Каковы требования к продаваемой квартире и документам для параллельной продажи вторички и покупки квартиры?

– Для продажи рассматриваются только оформленные в собственность квартиры с узаконенной планировкой, без любых обременений. Участки, коттеджи, доли и комнаты не рассматриваются. Для продажи вторичной недвижимости потребуются документы собственника квартиры, ЕГРН, формы 7 и 9 с информацией обо всех, кто прописан в квартире. После проверки пакета документов квартиру выставляют на продажу, менеджер курирует этот процесс до конца, оказывается полное юридическое сопровождение сделки, что безусловно, делает ее еще более безопасной для клиента.

- Если клиент хочет приобрести квартиру в новостройке у «КВС», не дожидаясь продажи вторички и не имеет доступных средств для первого взноса, покупка возможна?

– Да, такое возможно. Мы также заключаем с клиентом договор на продажу его квартиры, которую реализуем в течение шести месяцев. Как только совершена сделка по продаже старой квартиры, заключается ДДУ на новую. При необходимости клиент может использовать ипотеку, потребительский кредит или воспользоваться рассрочкой от застройщика.

Здесь единственное неудобство в том, что старая квартира продана, а новая в подавляющем большинстве случаев еще строится некоторое время. Поиск жилья на период ожидания квартиры в таком случае ложится на клиента. В настоящий момент мы работаем над тем, чтобы избавить покупателя от необходимости решать и этот вопрос.

*Программа "Квартира в зачет". Заключение ДДУ на новую квартиру с фиксацией цены как при 100% оплате. Первоначальный взнос – от 15%, 3 месяца на реализацию собственной квартиры через отдел вторичной недвижимости КВС, внесение оставшихся средств от стоимости новой квартиры через 3 месяца после заключения ДДУ. **Программа "Квартира в зачет". Заключение ДДУ на новую квартиру с фиксированной ценой на день заключения договора. Вносится от 20% от стоимости новой квартиры, 6 месяцев на реализацию собственной квартиры через отдел вторичной недвижимости КВС. Внесение оставшихся средств от стоимости новой квартиры через 6 месяцев. Подробнее с условиями программы "Квартира в зачет" можно ознакомиться на сайте https://kvsspb.ru

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