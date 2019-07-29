С пляжа на Канонерском увезли в реанимацию купальщицу

В жаркий воскресный день в Петербурге купались не только в фонтанах. И не только военные моряки. С пляжа на Канонерском острове увезли в реанимацию женщину, которая охлаждалась в заливе.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), скорую на пляж у дома №12, корпус 1, по Канонерскому острову вызвали в пятом часу вечера 28 июля. Из воды вытащили женщину лет 40 на вид, которая захлебнулась в воде. Ее увезли в горбольницу №26, где поместили в шоковый зал реанимации.