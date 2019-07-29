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Общество
29.07.2019 10:46
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«Без провокаций». СМИ узнали, что полицейских обучат правильно закупать наркотики

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России подготовило инструкцию для сотрудников полиции о том, как правильно проводить проверочную закупку запрещенных веществ с целью доказательства вины. Причина – частые жалобы россиян в ЕСПЧ и дело Голунова.

Полицейским не стоит провоцировать дилеров и склонять их к совершению преступления, в частности необходимо собрать достаточную доказательную базу, основанную на информации из разных источников. Об этом 29 июля сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении СМИ.

Сотрудникам правоохранительных органов, как следует из документа, теперь придется дождаться предложения приобрести наркотики. Такие переговоры должны быть задокументированы аудиозаписью. Также нельзя повторно просить или заставлять человека продать вещества, если первоначально он ответил отказом.

Кроме того, для контрольной закупки необходимо собрать данные из разных источников. Поводом для интереса полиции может стать, например, осведомленность человека о ценах на наркотики и способность их достать.

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При этом одной контрольной закупки недостаточно, чтобы доказать причастность человека к противоправным действиям.

Указывается, что МВД могло упорядочить процедуру контрольной закупки из-за участившихся жалоб граждан России в Европейский суд по правам человека. Кроме того, свое влияние могло оказать и дело журналиста-расследователя Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт запрещенных веществ.

 

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