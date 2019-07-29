В Иркутской области начался новый паводок из-за сильных дождей. Эвакуированы более тысячи человек

Шесть районов попали в зону нового паводка в Иркутской области 29 июля. Эвакуированы 1076 человек, сообщает региональное управление МЧС.

За последние сутки в Иркутской области прошли обильные дожди, повысился уровень рек. Подтоплены 357 домов в Нижнеудинском, Черемховском, Тулунском, Шелеховском, Слюдянском и Зиминском районах.

По прогнозам метеорологов, сильные осадки продолжатся еще минимум день.

Предыдущее наводнение в Иркутской области из-за дождей произошло в конце июня. Пострадали 107 населенных пунктов и 11 тысяч домов, где жили 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о халатности.

Президент России Владимир Путин дважды посетил регион в ходе паводка. Правительство оценило расходы на восстановление в несколько десятков миллиардов рублей.