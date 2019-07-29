Петербургский избирком удовлетворил ещё 31 жалобу на отказ в регистрации. А 19 кандидатам отказал

Петербургская избирательная комиссия рассмотрела очередную порцию жалоб кандидатов на недопуск до муниципальных выборов и удовлетворила 31 из них. Об этом сообщили в горизбиркоме 29 июля.

Незаконными были признаны отказы в регистрации выдвиженцам в 15 муниципалитетах. Большинство из них — в Центральном («Владимирский округ», «Дворцовый округ», «Смольнинское», «Литейный округ»), Выборгском («Сампсониевское», «Шувалово-Озерки», № 15) и Приморском районах («Чёрная речка», «Коломяги», «Юнтолово» и «Лисий Нос»). А также в Московском («Новоизмайловское»), Пушкинском (сам город Пушкин и «Шушары»), Фрунзенском (муниципалитет № 72) и Василеостровском районах (муниципалитет № 7). Ещё 19 жалоб остались без удовлетворения.

При этом всего двоих кандидатов из числа тех, чьи жалобы удовлетворили, горизбирком зарегистрировал самостоятельно, в обход муниципалитета. Остальные дела отправили в муниципальные избиркомы на пересмотр. Как показывает практика, местные комиссии в таких случаях не всегда прислушиваются к позиции городского избиркома и отказывают кандидатам повторно — уже по другим основаниям. Так произошло, например, в «Смольнинском», где председатель комиссии, забраковав подписи кандидатов от штаба Алексея Навального во второй раз, заявил: «Выше нас нет никого».

Всего за полтора месяца кампании петербургский избирком рассмотрел больше четырёхсот жалоб на незаконный недопуск до выборов. На сторону кандидатов он встал в 275 случаях. А в 165 случаях признал правоту муниципальных избирательных комиссий.