Задержан охотник за iPhone петербургского адвоката. Убежать далеко в домашних тапочках не удалось

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. От незаконно добытого «яблочного» телефона он избавиться не успел.

Как стало известно «Фонтанке»29 июля, полиция задержала 31-летнего безработного. По версии следствия, мужчина составил компанию в поездке в лифте 36-летней адвокату Адвокатской палаты Петербурга. Даме он предъявил нож, добавив пару ударов, забрал её iPhone X. Пострадавшая отметила домашние тапочки агрессора.

Гаджет у задержанного нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».