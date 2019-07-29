В Волгоградской области соляная кислота вытекла из цистерны на дорогу

Разгерметизация автоцистерны с соляной кислотой произошла в Волгоградской области, на обочину вытекло около 20 куб. метров. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

ЧП произошло в ночь на 28 июля на 177-м км автодороги Волгоград — Сальск. Автомобиль вез кислоту с химзавода «Каустик» на завод в городе Армянске, пишет 29 июля РБК со ссылкой на ТАСС.

«Нарядами ГАИ обеспечен отвод транспорта с опасного участка, движение не перекрывалось», — рассказал представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов и добавил, что сотрудники МЧС деактивировали кислоту. Угрозы населению и окружающей среде нет.

В результате инцидента никто не пострадал.