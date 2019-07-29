В Красноярском крае продолжаются лесные пожары. Минлесхоз обязал тушить три

В Красноярском крае продолжаются лесные пожары. Министерство лесного хозяйства региона сообщило, что по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.

Из сообщения следует, что за прошедшие сутки в крае ликвидировали 20 лесных пожаров в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах на общей площади более 10,5 тыс. га.

К утру 29 июля в авиационной зоне зарегистрировано 12 новых пожаров – в Эвенкийском, Енисейском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах на общей площади 6,9 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

В ведомстве отметили, что большинство пожаров, возникших после сухих гроз, действует в труднодоступной зоне в Эвенкии, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Из 70 пожаров тушить комиссия по чрезвычайной ситуации обязала только три.

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Всего в ликвидации огня принимают участие около 600 человек, в том числе и авиапожарные из соседних с Красноярским краем регионов.

На территории края и Эвенкийского муниципального района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.