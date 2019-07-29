На петербургской крыше пройдёт концерт в пользу «Ночлежки»

На одной из крыш Петербурга 29 июля состоится акустический концерт, средства от которого будут направлены на работу благотворительной организации «Ночлежка».

Концерты в пользу «Ночлежки» уже стали доброй традицией. «Многие замечательные люди пели и играли, чтобы порадовать своих слушателей, а заодно поддержать нашу работу», – рассказали в организации. В этот раз на крыше дома 7 по каналу Грибоедова выступит Ольга Абдуллина — петербургская вокалистка и автор-исполнитель, участница телепроектов Первого канала «Голос-5» и «Победитель».

«Когда меня пригласили в этот проект — я поняла: это знак! Ведь я действительно хочу помогать людям, и это такое счастье, что твоя музыка, твои песни могут реально поддержать тех, кто очень нуждается в помощи», – сказала исполнительница.

Сбор гостей в 19:00, начало концерта – в 20:00. Подробнее о мероприятиях и билетах можно узнать здесь.