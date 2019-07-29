«Коммерсант» узнал о приговоре работавшему в администрации президента полковнику. Чиновник признал вину и раскрыл коррупцию в ФСБ

Экс-главу контрольно-инспекционного департамента управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан Михаила Горбатова признали виновным в крупном мошенничестве. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд.

Как пишет «Коммерсант» 29 июля, дело Горбатова рассматривалось в особом порядке. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Полковник признал вину и дал показания, которые дали старт для масштабного расследования дела о мошенничестве сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Одним из фигурантов нового производства стал офицер Кирилл Черкалин. При обыске у него, напомним, обнаружили валюту на сумму 12 млрд руб. Горы наличных лежали прямо в квартире, что заставило СМИ его назвать «полковником Захарченко от ФСБ».

Офицеры ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина в 2011 году. По версии следствия, чекисты, угрожая уголовным преследованием, вынудили его передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», которые позднее были переведены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Гляделкин тогда проходил в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов.

Об уголовном деле в отношении Горбатова, а также двух предпринимателей — Арно Ходжояна и Владимира Коробкова стало известно в октябре прошлого года. Их обвинили в особо крупном мошенничестве на 5,88 миллиона рублей путем обмана и злоупотребления доверием, а также в покушении на мошенническое хищение 15,85 миллиона рублей (ч. 4 ст. 159, ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). От действий обвиняемых пострадал коммерческий директор сети ломбардов, которые предлагали деньги под залог швейцарских часов.