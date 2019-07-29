ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни и обратится в правоохранительные органы

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского АО КБ «Ассоциация». Об этом пресс-служба регулятора сообщила 29 июля.

В ЦБ пояснили, что банк «Ассоциация» признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на открытых в нем счетах. В ходе проверки выяснилось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд рублей, то есть в два раза выше величины её собственных средств.

Также отмечается, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, из-за чего ЦБ в течение последнего года вводил ограничения на привлечение в банк денежных средств физических лиц.

Банк России пообещал направить информацию о проводившихся банком операциях в правоохранительные органы, поскольку в них регулятор «видит признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

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Кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе страны. Является участником системы страхования вкладов.