Мужчина устроил стрельбу на фестивале еды в Калифорнии. Погибли трое человек

Мужчина устроил стрельбу на фестивале чеснока в городе Гилрой в Калифорнии. Погибли трое человек, еще 12 пострадали, сообщает 29 июля NBC News со ссылкой на местные власти.

Беспорядочную стрельбу из винтовки со скоростью «три-четыре выстрела в секунду» вел белый мужчина около 30 лет. По сведениям CBS, предполагаемый стрелок убит. О его мотивах и личности пока ничего не сообщается.

Ежегодный фестиваль чеснока в Гилрое — один из крупнейших фестивалей еды в США. Этот город считается одним из крупнейших производителей чеснока в мире.