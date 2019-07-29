На шесть градусов ниже нормы. В Петербурге наступило обещанное похолодание

Обещанное синоптиками похолодание наступило в Петербурге, как и во многих регионах европейской части страны. Если вчера зрители парада в День военно-морского флота не знали, куда деться от зноя, то сегодня у горожан есть все шансы охладиться – сейчас температура воздуха всего 13 градусов, дует северный ветер.

По словам синоптика центра «Фобос» Игоря Леуса, холод в наш регион принес обширный циклон, центр которого находится аж в Предуралье.

«В городе переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон окажется на 5-6° ниже климатической нормы. Температура воздуха +16…+18°, по области ожидается +14…+19°», – пишет специалист в Facebook утром 29 июля.

Ветер северных направлений, порывистый.

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По данным «Гисметео», с такой погодой нам жить как минимум 10 дней.