В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Заключение на законопроект Минфина представил «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), пишет 29 июля РБК со ссылкой на «Известия».

Замглавы НСФР Александр Наумов сообщил изданию, что поправки ведомства в текущей редакции не поддержали профессиональное сообщество и банки.

В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. Как отметил Наумов, это не является списком или перечнем. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения. При этом, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, который будет отвечать за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.

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Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо Совета и обсуждает изложенные в нем предложения.

Поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований для отказа клиенту в проведении банковской операции, Минфин представил в апреле. Ведомство обосновало необходимость изменений тем, что банки часто «блокируют» банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин и этим наносят ущерб хозяйственной деятельности. Согласно поправкам, предложенным Минфином, предлагалось разрешить банкам блокировать операции клиентов только при наличии двух условий. Первым является присвоение клиенту наивысшего уровня риска в правилах проведения внутреннего контроля, либо неоднократное подозрение в совершении клиентом сомнительных операций. В качестве второго условия указывалось наличие данных, дающих основание подозревать, что операция с деньгами или имуществом проводится для отмывания доходов.