«Росгеология» предложила выдать ей 300 миллиардов рублей на 25 лет для освоения Арктики

Глава «Росгеологии» Сергей Горьков предложил использовать ресурсы его ведомства для воспроизводства минерально-сырьевой базы из ресурсов Арктики и возрождения Северного морского пути. Он выступил с инициативой разработать соответствующую госпрограмму до 1 октября, пишет 29 июля «Коммерсантъ».

Горьков подготовил и схему финансирования до 2045 года: до 2024 года его ведомство рассчитывает получить 89,3 млрд рублей, до 2035 года — 104,6 млрд рублей, до 2045 года — 98,6 млрд рублей. По мнению главы «Росгеологии», деньги для этого проекта можно взять в том числе в Фонде национального благосостояния.

За эти деньги Росгеология обещает разведать углеводороды в Арктике, провести поисково-оценочные работы, а затем начать бурение.

«Коммерсантъ» отмечает, что «Росгеология» уже допускала неисполнение условий госконтрактов, что неоднократно фиксировали Роснедра и Счетная палата. Также источники издания собщили, что компания не справлялась с проведением сейсмики на шельфе, привлекая китайцев и вступала в конфликты с недропользователями.