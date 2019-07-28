День ВМФ в Петербурге завершился ярким салютом

Громкие залпы фейерверка в небе над Петербургом обозначили окончание празднования Дня военно-морского флота 28 июля.

Напомним, 28 июля в Петербурге главный парад ВМФ принимал президент страны Владимир Путин. В нём участвовали более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, а также 41 самолет и вертолет. На парад прибыли иностранные делегации, военные корабли из Китая и Индии. А после гремел праздничный концерт на Дворцовой площади, во время которого, впрочем, не обошлось без инцидентов. Об интересных моментах этого дня "Фонтанка" рассказывала в трансляции.

У горожан же ещё есть время добраться до дома. Напоминаем об изменении в графике разводки мостов: в ночь на понедельник, 29 июля, мосты по Неве, Большой и Малой Неве разводятся в следующем режиме: Благовещенский с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00, Дворцовый с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, Троицкий с 01.20 до 06.00, Литейный с 01.40 до 06.00. Остальные – по обычному графику.