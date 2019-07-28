Денис Терентьев: Мне было 7 лет, когда играли Герасимец, Игонин и Панов. Это мой клуб, это мой город

О суевериях футболистов, простоях, травмах, «Жизели» и звонках Курбана Бердыева: отдел спорта «Фонтанки» поговорил с еще одним собственным воспитанником «Зенита», пробившимся в состав петербургского клуба.

Фото из архива Дениса Терентьева

Защитник Денис Терентьев после травмы Игоря Смольникова отыграл на правом фланге обороны «Зенита» половину тайма в Сочи и почти весь матч в Оренбурге. «Фонтанка» поговорила с выпускником академии сине-бело-голубых и получила крупицу мудрости.

- Сочи, 35 тысяч человек на трибунах, ты сидишь на скамейке запасных, и тебе вдруг говорят переодеваться. Кто?

– Кажется, первым сказал Тимощук. Начиная с 25 минуты вся команда по 3-4 человека разминается. Я был уже согрет. Когда у Игоря Смольникова заболела нога, Анатолий отправил меня в разминочную зону.

- Что испытывает в этот момент футболист? Прошлый сезон ты не играл, в начале сезона было ясно, что игрок основы — Игорь, и тут — бац, вперед, на поле.

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– На самом деле я знал, что у Смольникова были проблемы с ногой перед игрой. Некоторые упражнения приходилось из-за боли с трудом выполнять. Началась игра, я следил за ним и понял, что с определенного момента он начал прихрамывать. Глядя на это, я уже мысленно готовился к тому, чтобы выйти на поле. Да, у меня был простой в главной команде, но хорошо, что я играл в «Зените-2». Были возможности уйти, но я остался, и у меня была игровая практика на уровне ФНЛ. Потом поехал на сбор с основой, отыграл контрольные матчи, познакомился заново с командой, влился в коллектив. А если отвечать на вопрос – не нервничал. Наоборот, очень хотел выйти на поле, вышел с желанием. Для меня… Или про это дальше будет?

- Не знаю. Рассказывай.

– Для меня любая возможность выйти на поле с основной командой «Зенита» – особенный момент. Это идет с детства.

- Твой выход в Адлере во многом связан с трансфером Александра Анюкова. Сейчас такой отрезок на оси времени, когда твои шансы резко пошли вверх.

– В «Зените» всегда высокая конкуренция. Тут никто не будет давать поблажек: если плохо играешь, то могут позволить купить другого футболиста. Я всегда искал мотивацию, и в «Зените-2», и в любом положении. Требований к себе я не снижал, работал дополнительно, тренировался. Мне один раз в «Ростове» подарили рамку с фотографией, футболисты и тренеры написали свои пожелания. Рамка до сих пор стоит дома. Курбан Бердыев написал такое пожелание: «Терпения, веры и стойкости». Я часто об этом думаю. Поэтому верю.

- И терпишь.

– Да, жду своего шанса и остаюсь жестким.

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- У тебя впервые за долгий срок в карьере два матча подряд за главную команду «Зенита». Это кайф?

– Это кайф. Для меня каждый матч за «Зенит» особенный. Вон, в 500 метрах стадион «Петровский». Мне 7 лет было в 1999 году, и я стоял после матчей, когда играли Герасимец, Игонин, Панов. Мы с отцом и братом выходили в шарфах со стадиона, садились в 31 троллейбус и ехали домой. Это все из детства у меня: я безумно уважаю эту команду, каждый выход на поле в футболке «Зенита» – особенное событие. Я здесь родился, это мой клуб. А как дальше будет — время покажет.

- В глаза скажу: ты неплохо вошел в игру в Сочи.

– В первом тайме скорости были повыше. Я вышел свежим, ребята подустали, появились зоны. Плюс душно было очень, да и ливень начался. Когда выходил, я нормально себя чувствовал.

- В Оренбурге тоже было не прохладно.

– Было очень жарко. Помог быстрый гол: футболисты «Оренбурга» не поняли, что произошло. После пропущенного мяча им нужно было атаковать, они приложили много сил, были моменты, благо не забили. Газон, кстати, перед игрой полили, от синтетики в начале первого тайма поднимались испарения. Затем газон подсох, и мяч стал двигаться медленнее.

- Это грустная заметка на полях, но все же: при Манчини сколько у тебя было шансов? 2?

– Не, 8 игр я сыграл. Потом был неприятный инцидент, из-за которого пришлось пропустить концовку 2017 года. А после зимы я отыграл все сборы неплохо, но 6 марта порвал приводящую мышцу и выбыл на 3 месяца. Потом пошло все кувырком.

- А потом опять всех уволили. Ты хорошее слово использовал – «простой». Пришел Семак и все равно сезон без шансов. Неприятно?

– В рейтинге неприятностей у футболистов на первом месте идут травмы, а на втором — вот такие паузы. По мячу ты все так же попадаешь, как играть — не забываешь, но ментально и морально попадаешь в глубокую яму. Выкарабкаться из нее можно только за счет трудолюбия и желания. Спасибо ребятам из «Зенита-2», они меня вдохновляли, надеюсь, из них вырастут футболисты, которых мы увидим или в главной команде, или в других клубах премьер-лиги.

- Получается, пик твоей игровой карьеры пришелся на период в «Ростове».

– Да. До сих пор тот отрезок вспоминаю как нечто особенное. Приезжаешь в «Ростов» к друзьям, узнают на улице, подходят. Сейчас тоже в «Ростове» классно, но к тем временам относятся с восторгом. Город жил футболом. Та серебряная медаль могла быть золотой: в последнем туре мы выиграли, и нужно было, чтоб ЦСКА потерял очки. Игорь Акинфеев отбил удар Ткачука из «Рубина», который за «Зенит» выступал, и по сути сейвом завоевал им золото. Напряг был до последнего тура.

- Я вижу, как Егор Бабурин ездит за тренером вратарей Виталием Кафановым, то в «Рубин», то в «Ростов». Понимаю почему. А в чем магия Бердыева?

– Кстати, хотел бы сделать ремарку: каждому футболисту нужно найти своего тренера. Чтоб ты нравился тренеру, и чтоб тренер понимал, чего он хочет от игрока. Про Бердыева: он очень требовательный специалист, у него нет мелочей. В игре он заставляет тебя проявлять самые сильные качества. Если нет техники, то не нужно лезть в обыгрыш. Если есть скорость, беги в свободную зону. И самое главное: все делать нужно, подумав. Подумал и побежал. Его штаб работал по 24 часа. Коллеги Бердыева говорили, к примеру, вечером: вы сейчас спать, а мы смотреть игры соперника. Фанатик своего дела. Куда бы он ни пошел работать, все от него будут в восторге.

- Тренировочные процессы у Бердыева и Семака похожи?

– Какие-то параллели я провожу. У них есть общее в тактическом плане. А общая картина не похожа. У Бекиича тренировки были короче и интенсивней. Мы постоянно отрабатывали прессинг, который приносил плоды в официальных матчах. В цикле между играми занятия были по часу, может, даже короче. У Богданыча тренировки более объемные. И их сравнивать нельзя. Просто видение футбола в некоторых вещах совпадает.

- В публичном пространстве Бердыев очень замкнутый человек.

– Нам он всегда говорил, чтоб мы особо не доверяли прессе. Да, есть хорошие журналисты, но кто-то пытается вызнать про конфликт в команде, чтоб просто вызвать резонанс. Поэтому нам Бердыев не рекомендовал общаться с прессой. Но в жизни Бердыев совсем другой человек. Заходит в раздевалку с улыбкой, смеется. На сборах был такой эпизод. Я не знал, что он сильный футболист…

- Да, в ашхабадском «Строителе» блистал в свое время.

– Так вот, в Испании был товарищеский матч: тренеры против администраторов. Бердыев повозил четверых, отдал передачу, открылся и в подкате забил гол. Все в изумлении, за голову схватились. Это сняли на видео. Сейчас покажи — разорвало бы Инстаграм. Но насколько я знаю, Бекиич не разрешил выкладывать это в Сеть. Я очень уважаю его, уникальный тренер. Поэтому решил таким маленьким секретом поделиться, надеюсь, ничего страшного. Кстати, после чемпионства он мне позвонил. Я сыграл один матч же, в первом круге против «Ростова».

- Точно, когда Семак впервые в 5 защитников сыграл.

– Может быть. Я весной играл за «Зенит-2», прилетел из Хабаровска, звонок — Бердыев поздравляет с чемпионством. Мне было безумно приятно. Я ответил: «Это не мое золото, я его не заслужил». Он сказал, что это неважно, что я все равно был в команде, значит, какой-то вклад внес.

- Курбан Бекиич же безумно суеверный. Пиджак этот на фарт, тасбих в руках.

– В Ростове, помню, у него был синий спортивный костюм Joma. Мы играли в Екатеринбурге, холодно, снег идет, а он в этом костюме стоял. Не знаю, на фарт или нет.

- Выиграли?

– Да, 1 удар, 2 гола. Саша Бухаров попой забил, и защитник «Урала» в свои ворота срезал, кажется.

- Значит, работает.

– Недавно, кстати, говорил с Андрюшей Горбанцом, который выступал за «Рубин», а сейчас за «Долгопрудный», он вспоминал: Бердыев 10 лет назад, у которого играли те же Семак с Нобоа, и Бердыев сейчас — два разных человека. Он был куда более закрыт, очень сильно изменился. Семак надеется на наш профессионализм, никаких ограничений и штрафов нету.

- Телефоны звонят на теории?

– Нет.

- То есть вы научились выключать звук, фантастика.

– Ну да. Режим никто не нарушает.

- Конечно, такие деньги в розыгрыше. Спрошу про «Зенит-2». Насколько я знаю, задачи обязательно сохранить место в ФНЛ в прошлом году не было. Вы до последнего боролись, чтоб не вылететь. Новый опыт?

– Весна как раз у нас очень клевая была с точки зрения результата. Ребята постарше подъехали, которые уже побились в ФНЛ: Маркин, Мостовой, Юсупов. Мы собрали достаточное количество очков. Только «Химкам» по делу уступили. Даже если проигрывали, выглядели здорово. Первый раз я боролся за право остаться в лиге, это так же интересно, как и бороться за пьедестал. Смотришь в таблицу, анализируешь, кто с кем играет, мотивация и адреналин присутствуют.

- Тренерский штаб вам пихал? Накачивали?

– Если и было такое, то по делу. На тренировках могли напихать. Простой пример: после тренировки нам давали 10 минут на дополнительную работу. Кто-то бьет по воротам, кто-то в два касания отрабатывает передачу. А один парень взял мяч под мышку, облокотился о штангу и смотрел на то, как остальные работают. Владислав Николаевич Радимов увидел это и напихал, да.

- Со стороны может показаться, что Дзюба не замолкает ни на секунду. Как заниматься, если он все время шутит?

– Я как раз сейчас в раздевалке переехал поближе к Артему. Что тут скажешь. Если смешно, то смеюсь. Так часто бывает.

- Ты на неделе был на спектакле. На каком?

– «Жизель».

- Выспался?

– Нет, не спал. Первую часть втягивался, после антракта вообще завороженно смотрел.

- Это спонтанный был поход?

– Мы обычно выбирались в «Ленинград-Центр», там современный театр. Но я в этом деле не силен. Жена проявила инициативу, купила билеты. Я первый раз побывал в Мариинке, очень понравилось. Очень много туристов.

- Культурная столица, что тут скажешь. Про Семака скажу: мне показалось, что несмотря на победу в чемпионате, он не забронзовел.

– Он профессионал. Я был на сборах у Спаллетти еще, тренировался с Семаком-игроком. Широков в конце сбора отметил: за две недели команда Богданыча ни разу не проиграла в двухсторонках. В официальных матчах все видели, как Семак вел за собой команду, но он и на тренировках всегда старался побеждать. Он профессионал, который никогда не зазвездится. У него есть ценности, которых он придерживается, и нос задирать не станет.

- Все ждут Лигу чемпионов.

– Столько лет не было. Даже мой барбер, турок, даже тот ждет, когда матчи в Питере будут. Пока непонятно, естественно, кто в группе будет. Сейчас говорить об этом сложно. Но ясно, что желание блеснуть у ребят есть. Ребята голодные по Лиге чемпионов. Наши сборники, лидеры команды, с неплохим опытом. Игра покажет. Да, звучит как крупица мудрости с Денисом Терентьевым.

Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»