Лечащий врач Навального: На моего пациента воздействовали неизвестным химическим веществом

Врач-офтальмолог Алексея Навального Анастасия Васильева с его разрешения вечером 28 июля рассказала в Facebook, чем вызвано состояние политика, которого увезли в больницу из спецприёмника.

По словам Васильевой, речь идёт не об аллергии, как ранее сообщали СМИ, а об остром токсическом керато-конъюнктивите, дерматите и интоксикации (поражении кожных покровов тела). У Навального зафиксирован выраженный отек, резкая гиперимия верхних и нижних век, области вокруг глаз, гнойные выделения из конъюнктивальной полости, зуд, папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтях.

"Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад, могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас – это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было", – подчеркнула офтальмолог.

Также Васильева сообщила, что ей и другому лечащему врачу Навального, кардиологу Ярославу Ашимихину, не дали провести полноценный осмотр пациента, несмотря на то, что в больнице, куда привезли оппозиционера, нет офтальмологического отделения.

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"У его палаты – целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами: "Вы посторонние люди, он под арестом", – пишет Васильева. Жалобы и анамнез собирали через дверь.

"Мы настоятельно рекомендуем правоохранительным органам взять на химическую экспертизу постельное белье Навального, а докторам необходимо было бы сразу взять соскобы с кожи, исследовать также волосы. Более того, я лично считаю, что главному врачу Шараповой необходимо настоять на проведении судебно-медицинской экспертизы", – уверена офтальмолог.