В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
В центре Батуми прошла организованная оппозиционной партией «Альянс патриотов Грузии» и их сторонниками акция за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на грузинский «Первый канал». По данным ТАСС, число участников исчисляется несколькими десятками тысяч.
Собравшиеся на митинге требовали от властей отказаться от воинственной риторики в адрес Москвы и заняться восстановлением отношений с Россией.
Лидер партии Ирма Инашвили добавила, что Грузия также должна начать диалог с Абхазией и Южной Осетией. По ее словам, среди требований — принятие грузинским парламентом резолюции, осуждающей режим партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Инашвили отметила, что митинги возобновятся в сентябре.
Справка:
Отношения между Россией и Грузией обострились, после того как в середине июня депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Инцидент произошел во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой является Гаврилов. У оппозиционных депутатов эта ситуация вызвала возмущение, и они потребовали от российской делегации покинуть парламент. Гаврилов заявлял, что случившееся является попыткой сменить власть в Грузии.
На следующий день в Тбилиси начались митинги, на которых демонстранты потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Впоследствии он покинул свою должность.
В результате президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Помимо этого Минтранс ввел запрет на полеты из Грузии в Россию