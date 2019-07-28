В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией

В центре Батуми прошла организованная оппозиционной партией «Альянс патриотов Грузии» и их сторонниками акция за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на грузинский «Первый канал». По данным ТАСС, число участников исчисляется несколькими десятками тысяч.

Собравшиеся на митинге требовали от властей отказаться от воинственной риторики в адрес Москвы и заняться восстановлением отношений с Россией.

Лидер партии Ирма Инашвили добавила, что Грузия также должна начать диалог с Абхазией и Южной Осетией. По ее словам, среди требований — принятие грузинским парламентом резолюции, осуждающей режим партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Инашвили отметила, что митинги возобновятся в сентябре.