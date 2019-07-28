Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию «Эмми», говорится на сайте телеканала. Соответствующая информация размещена и на сайте премии.

Интервью с Путиным на телеканале Fox News претендует на награду в области новостей и документального кино в номинации «Интервью в прямом эфире». Всего в этой номинации представлено шесть интервью разным каналам.

Американская телевизионная академия (Academy of Television Arts & Sciences) объявила номинантов на «Эмми-2019» на этой неделе. Для Fox News это стало первой номинацией на «Эмми».

«Четкие, прозрачные и основанные на фактах работы, предоставленные этими журналистами и документалистами, имеют первостепенное значение в деле информирования нашей страны и ее граждан», — заявил президент и исполнительный директор телеакадемии Адам Шарп, комментируя номинантов.

Реклама



Номинированное на премию интервью телеканал взял у российского президента летом 2018 года сразу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Тогда оба лидера после встречи по отдельности дали интервью телеканалу Fox News, с президентами беседовал ведущий Крис Уоллес.

В интервью с Путиным шла речь об итогах саммита, о российско-американских отношениях, о контроле над ядерным вооружением, северокорейской проблеме и многом другом. Ключевым моментом интервью, как отмечает Fox News, стали вопросы о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Уоллес попытался вручить Путину копию обвинительного заключения спецпрокурора Роберта Мюллера против десятка представителей российских спецслужб за якобы хакерские атаки на компьютеры демократов во время президентской кампании 2016 года в США. Путин не взял бумаги и жестом предложил Уоллесу положить их на столик.

«Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы <...> Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно», — ответил тогда Путин.

«Эмми» — американская телевизионная премия, которая вручается ежегодно за лучшие работы в разных секторах индустрии американского телевидения. Вручение наград премии «Эмми-2019» состоится 24 сентября в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Источник: РБК.