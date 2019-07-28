«Теплосеть» проверит на прочность трубы на Васильевском острове. Не исключены прорывы

В Василеостровском районе Петербурга 29 июля будут проводиться повторные испытания тепловых магистралей на плотность и прочность. Об этом сообщает 28 июля АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В зону работ войдут сети, проходящие по улицам Наличная, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, проезды Галерный и Адмиральский, Малый проспект, Кожевенная линия, площади Морской Славы и Прибалтийская.

«При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112)», – предупреждает «Теплосеть». Также горожан просят соблюдать простые правила безопасности и не приближаться к месту разлива.