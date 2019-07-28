«Рок-н-ролл этой ночью». Драка с участием выпивших моряков остановила концерт на Дворцовой

Потасовка в толпе на Дворцовой площади в Петербурге вынудила замолчать музыкантов. В толпе распылили газ.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», концерт в честь дня Военно-морского флота на Дворцовой площади вечером 28 июля прервался на несколько минут из-за потасовки в толпе. Выпившие молодые люди в форме моряков вступили в конфликт с одним из зрителей. Последний держал в кармане газовый баллончик и счёл возможным им воспользоваться.

В плотной толпе неприятно себя почувствовали многие, несколько человек пришлось выводить и оказывать им медицинскую помощь. Владелец баллончика попытался сбежать, но был пойман другими зрителями.

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В это время на сцене выступала группа «Чайф», им пришлось прерваться примерно на пять минут.

До этого, когда выступала группа «Серьга», зрители достали файеры, но останавливать выступление не пришлось.