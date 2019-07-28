В Невском районе ВАЗ сбил пешехода и скрылся. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии

В Невском районе Петербурга сбит пешеход, виновника аварии ищут, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 28 июля.

По предварительным данным, ДТП произошло на Обуховской дороге у дома 229 в 19:10. ВАЗ-2199 совершил наезд на пешехода за пределами пешеходного перехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В ведомстве уточняют, водитель «Жигулей» объявлен в розыск, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.