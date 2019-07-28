«Россия семимильными шагами движется к диктатуре». На митинге в Москве в автозак затолкали финского писателя

Как обстоят дела с правами человека и свободой выражения мнений в России, 27 июля на собственном опыте узнал финский писатель и журналист Вилле Роппонен.

«Меня задержала полиция в Москве в парке у Цветного бульвара. Ни по какой другой причине, кроме как потому что я находился там. Они вывезли меня в автозаке за пределы Москвы и отпустили. Другие остались в роли задержанных. Через два часа я был на свободе возле станции метро Алма-Атинская (конечная станция Замоскворецкой линии на юге Москвы – прим. ред.)», – написал Роппонен в Facebook 28 июля. По его словам, в парке он просто гулял.

«К сожалению, Россия движется быстрыми темпами в направлении диктатуры. Аресты оппозиционных кандидатов, подавление оппозиционных СМИ и т.д. являются яркими признаками планов Путина», – сделал вывод публицист.

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Ранее днём 27 июля Роппонен написал, что стал свидетелем «демонстрации оппозиции в пользу честных выборов». Происходящее писатель назвал «организованным властями масштабным спектаклем, показывающим силу машины насилия».

Вилле Роппонен — журналист, публицист, писатель из Хельсинки, среди его работ есть сборник стихов, новеллы и документальные книги. Одна из них называется «Крымский полуостров» (2010 г.). Интересуется правозащитой, Россией и постсоветским пространством.