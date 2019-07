Россиянин Даниил Квят в гонке Гран-при Германии под проливным дождем стал третьим. Четверо гонщиков разбили свои машины

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на «Гран-при Германии» на третьей позиции. Он уступил только Максу Ферстаппену на «Ред Булле» и Себастьяну Феттелю из «Феррари».

Гонка проходила в сложных погодных условиях. Из-за дождя сразу несколько пилотов сошли с дистанции. В частности, разбили свои болиды Шарль Леклер из «Феррари», Валттери Боттас из «Мерседеса», Нико Хюлькенберг из «Рено» и Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт». Также ошибку совершил Льюис Хэмилтон, который повредил машину.

Отметим, что это первый подиум Квята за три года. В последний раз российский гонщик поднимался на призовой пьедестал на Гран-при Китая-2016, когда, выступая за «Ред Булл», занял третье место. В этом сезоне его лучшим результатом было 7-е место на Гран-при Монако.

KVY: "It's amazing to be back on the podium. And to bring one back for the team after so many years is special. It was a horror movie with a bit of black comedy out there!"#F1 #GermanGP pic.twitter.com/DvIivcctpp