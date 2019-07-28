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Спорт
28.07.2019 18:40
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Эль Газико. Три очка и новый судейский скандал

Самый быстрый гол, спорные судейские решения и единоличное первое место: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги встречи «Оренбург»-«Зенит», по итогам которой нашлось место даже для поздравления с днем ВМФ.

Эль Газико. Три очка и новый судейский скандал

Илья Смирнов/Коммерсантъ

В третьем туре чемпионата страны «Зенит» отправился на Урал к «Оренбургу». Язвительные болельщики называют игры между этими двумя командами «Эль Газико», на мотив главного матча мира между испанскими «Барселоной» и «Реалом» – «Эль Класико». Дело в том, что до весны 2016 года команда из Оренбурга называлась «Газовик» и спонсировалась «дочкой» ПАО «Газпром» «Газпром добыча Оренбург». Во избежание конфликта интересов клуб с Урала сменил название, выбрав топоним вместо газа. Срочно был переделан логотип. Однако в едком московском футбольном дискурсе, естественно, на протяжении последних трех лет неоднократно поднималась тема неспортивного характера борьбы между «Оренбургом» и «Зенитом». Насколько известно отделу спорта «Фонтанки», эти разговоры всегда воспринимались в Оренбурге весьма болезненно. Но до воскресенья «Зенит» выиграл все  матчи у «Оренбурга».

Главная мыльная опера этого трансферного окна связала как раз воскресных соперников: звезда «Оренбурга» Алексей Сутормин после ряда перемещений по стране оказался все-таки в Петербурге. Перед матчем на стадионе «Газовик» полузащитник, который блистал в прошлом сезоне в команде Владимира Федотова, был нарасхват, болтал с бывшими одноклубниками и спортивным директором Дмитрием Андреевым. На трибунах Алексея встречал баннер «В гостях хорошо, а дома лучше». Болельщики «Зенита» по-своему отпраздновали день ВМФ: на секторе петербуржцев был поднят портрет Петра I с подписью «Отец русского флота».

В составе «Зенита» случились незначительные перемены. На этот раз они были связаны с травмой Игоря Смольникова, которую тот получил в предыдущей встрече чемпионата в Адлере. Вместо Смольникова на поле вышел один из немногих задержавшихся в основном составе воспитанников петербургского клуба Денис Терентьев. Остальные позиции остались без изменений: Андрей Лунев в воротах, Дуглас Сантос на левом фланге, Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович в центре обороны; в полузащите — Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси и неизбежный Сутормин (понятно, что 91 номер «Зенита» был обречен сыграть против своего бывшего клуба). В нападении — тандем Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Встреча началась с рекорда. Португальский полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш в безобидной ситуации сделал неточный пас назад, передачу перехватил Дзюба, который вторым касанием вывел иранского коллегу один на один. Вратарь Александр Довбня изо всех сил пытался предотвратить взятие ворот, но Азмун на 12 секунде матча был точен. Оказалось, что гол в ворота «Оренбурга» стал самым быстрым для петербуржцев в истории чемпионатов России по футболу. До того рекорд принадлежал Алексею Ионову: в июне 2012 года полузащитник забивал «Ростову». Абсолютный клубный рекорд все так же числится за Юрием Герасимовым: в ворота «Нефтчи» в 1983 году он забивал на 10 секунде. К слову, гол Азмуна стал 16 мячом в 20 играх за «Зенит».

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В середине первого тайма игра встала. Сказалась погода и искусственное поле : в воскресенье в Оренбурге термометр показывал 26 градусов. Опытные футболисты предпочитали проводить время в теньке от козырька стадиона «Газовик». На 25 минуте была зафиксирована говорящая статистика: на двоих команды исполнили под 30 длинных передач (более 32 метров). Переводя на обычный язык, можно сделать вывод, что и «Оренбург», и «Зенит» играли в забросы. «Зенит» лидировал по выигранным единоборствам — 7 к 16, но владение мячом подчеркивало равный характер матча: 50 на 50. Тем не менее футболисты Федотова создали два 100-процентных момента: дважды Сергей Терехов бил опасно (один раз в пустые ворота). Также по итогам первого тайма отметим один сейв Андрея Лунева и нереализованный выход один на один Азмуна.

Второй тайм начался со спорного судейского решения Сергея Карасева. Арбитр ФИФА после удара Терентьева решительно назначил пенальти в ворота Довбни. После повтора показалось, что мяч попал в локоть прижатой руки, которая не увеличивала площадь тела. 11-метровый уверенно реализовал Дзюба. Вскоре на поле вместо Азмуна появился Александр Ерохин. Воспитанник барнаульского футбола забил чуть ли не первым касанием, но Карасев взятие ворот отметил: мол, игра рукой. Повтор показал: Александр подработал себе мяч, но плечом.

В середине второго тайма замену из-за травмы попросил Дзюба: вместо него на поле появился Юрий Жирков.

В концовке матча главный арбитр вновь удивил всех своим решением: без повтора было видно, что мяч попал в руку Барриоса в борьбе за верховой мяч в районе 11-метровой отметки штрафной Лунева. С печалью констатируем, что количество судейских скандалов, охвативших РПЛ летом 2019 года, пополнилось благодаря матчу с участием «Зенита».

После матча Семак прокомментировал итог в целом и эпизод с пенальти в частности: «Это была тяжелая, сложная игра. Быстро смогли забить, но, к сожалению, особенно в первом тайме давали сопернику создавать моменты у наших ворот. И у нас были моменты, чтобы увеличить преимущество. В целом, нервная игра. Во втором тайме моментами играли неплохо, иногда давали создавать остроту — в первом тайме, во-втором — напряжение. Рады, что смогли увезти три очка. Прекрасно знаем – «Оренбург» дома, тут непросто любой команде. Тем приятнее побеждать. Что касается пенальти, то надо смотреть. Есть правила, такие вопросы лучше адресовать к судьям. Не думаю, что кто-то относится к нам с симпатией. Если взглянуть на прошлый сезон, то мы — команда, в пользу которой было назначено наименьшее количество пенальти».

Лунев впервые за долгое время сыграл два матча в чемпионате на ноль и поздравил Петербург с днем ВМФ: «Оба тайма получились напряженными, соперник создавал давление у наших ворот. И в первом, и во втором тайме у них были хорошие подходы. Обеим командам игралось тяжело, при этом игра получилась интересной, с моментами. Зрелищная игра, думаю, болельщикам понравилось! Пользуясь случаем, хочу поздравить российских военных моряков с Днем ВМФ! Успехов, удачи и здоровья ребятам! С праздником!»

Федотов после матча сказал очевидное: «В играх с чемпионом такие форы нельзя делать. Тем не менее мы быстренько пришли в себя, создавали моменты. И только отличная игра вратаря и наша курьезность в завершающей фазе не позволили нам сравнять счет в первом тайме».

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По итогам 3 туров «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу: 3 матча — 3 победы — 9 очков. «Оренбург» составил компанию «Сочи»: 3 матча-0 очков. Отметим, что команда Семака уверенно создает моменты: Азмун в первом тайме пробил в штангу, финальный свисток прозвучал после нереализованного выхода один на один Барриоса. Впрочем, точно так же можно отметить и очевидные проблемы с реализацией. В субботу, 3 августа, «Зенит» принимает «Краснодар».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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