За месяц новостройки в Петербурге подорожали на 0,4%. Переход на эскроу-счета пока не повлиял на цены

Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья. Об этом 28 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентства недвижимости «ЦИАН» и «Авито-Недвижимость».

За месяц новое жилье подорожало на 0,6% в среднем по России, по данным ЦИАН. В Петербурге рост цен составил 0,4%. Один квадратный метр стоил 121,2 тысячи рублей. В Москве подорожание составило 1,1%, до 203 тысяч рублей за «квадрат».

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в России сейчас составляет 2,6 млн рублей, это на 1,3% выше показателя прошлого месяца и на 7,6% дороже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Авито Недвижимость».

Формально с начала месяца недвижимость на первичном рынке можно продавать только через механизм эскроу-счетов. Но, по словам экспертов, аномального роста цен не случилось, поскольку 70% проектов смогли избежать перехода на новые правила. По старой системе недвижимость будет реализовываться еще в течение примерно двух лет.

Вести достройку ЖК по старым правилам разрешено, если объем продаж по ДДУ составляет не менее 10%, а сам объект готов не менее, чем 30%. Как сообщала «Фонтанка», нередко застройщики идут на уловку — искусственно подтягивают продажи квартир, по сути, покупая их сами у себя.

Также в июле влияние на стоимость жилья оказывает фактор сезонности. В отпускной сезон традиционно проводится «черная пятница», призванная простимулировать спрос на первичном рынке.