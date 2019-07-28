Правозащитники: Задержанный на акции протеста в Москве уехал из отдела полиции с порезами на руках

Пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления (АНС) Никита Зайцев находится под наблюдением врачей после того, как его задержали на акции протеста в Москве. Об этом 28 июля сообщает правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо.

Зайцева задержали в центре Москвы накануне и доставили в Тверской отдел полиции, где на него составили протокол за нарушение правил проведения митингов. Там, как уточнили правозащитники, он начал истекать кровью из-за порезов на руках, оппозиционера передали медикам. Уточняется, что он находится в НИИ имени Склифосовского.

«Его держат, вероятно, в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств», – добавляет ОВД-Инфо. Вызволить Зайцева из больницы пытается бабушка.

Правозащитники также заявили о нарушении прав задержанных на митинге в Москве: «В отделе полиции по району Бибирево и отделе по обслуживанию МГУ сотрудники не принимают передачки. Родственники и друзья задержанных не могут передать им еду, воду и средства гигиены».

Накануне в столице на несогласованной акции протеста против решений избиркомов о недопуске желающих стать депутатами были задержаны больше тысячи человек. Около 600, по данным МВД не являются москвичами.