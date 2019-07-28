Невезучий рейс улетел в Анталью, потеряв в Пулково часть пассажиров. На борту раздражались, боялись и курили

С двухчасовой задержкой отправился борт из Петербурга в Анталью днём 28 июля. Все это время пассажиры в самолёте наблюдали за чередой невезений.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс F7 4129 должен был отправиться в Анталью в 13:50, но вылетел только после четырёх часов дня. Причину задержки «Фонтанке» красочно описали пассажиры. Сперва несколько человек развернули на паспортном контроле, то есть, уже после того, как они сдали багаж. Сотрудникам авиакомпании «Ай Флай» и служащим Пулково пришлось возвращать чемоданы обратно в аэропорт. Причина, по которой их не пустили в отпуск, пока неизвестна, очевидцы утверждают, что в самолёт не сели семь человек.

Потом выяснилось, что во время стыковки выдвижного трапа с Airbus механизм поцарапал фюзеляж, ещё какое-то время заняло составление акта и выяснение, может ли борт лететь дальше. Эти два эпизода «Фонтанке» подтвердили представители авиакомпании, заверив, что безопасности улетевших пассажиров ничто не угрожает, повреждения не подтвердились.

Тем не менее, пишут «Фонтанке» читатели, несколько человек отказались лететь на поцарапанном самолете и потребовали выпустить их обратно в терминал. Вновь пришлось заполнять бумаги и открывать багажный отсек.

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Нервная обстановка и ожидание внутри самолёта, приближающееся к двум часам, вынудили одного из пассажиров нарушить правила. Пагубную привычку к сигаретам он реализовал в туалете, пришлось обращаться к полиции и снимать курильщика с борта, в четвертый раз вызывая ответственных за багаж. В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО «Фонтанке» сообщили, что на 49-летнего мужчину составлен протокол по статье 6.24 КоАП – нарушение запрета на курение. Полицию на борт вызвали ближе к трём часам дня.

«Таким образом, за два с лишним часа произошло многое: в том числе интересная речь капитана воздушного судна о просьбе думать головой, прежде чем сходить с рейса. Ждём прохладительные напитки и все же надеемся сегодня улететь», – добавили пассажиры самолета.