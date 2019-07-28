МакГрегор признался в запрещённом приёме в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил, что нанес запрещенный удар обладателю титула в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову во время боя 6 октября 2018 года, когда защищал титул. Об этом он рассказал в Twitter.

Herb should have checked on Khabibs eyeball after I kneed it full wack from bottom as well. I used the mount defense leg as a spring board right into the eye socket. But I was to crafty with it and got away Scotty.

I call it the big poppa pump into the eyeball. And your brothers — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 28, 2019

"Хербу (рефери – прим. ред) следовало проверить глазницу Хабиба после того, как я врезал ему коленом в партере, – написал МакГрегор. – Я использовал положение защиты в маунте, чтобы зарядить удар с силой в глазницу. Но я был изобретателен, и мне все сошло с рук".

Та схватка завершилась победой Нурмагомедова. За свою карьеру из 25 поединков в UFC МакГрегор потерпел лишь четыре поражения.

Скандальный бой между МакГрегором и Нурмагомедовым известен тем, что после его окончания между командами соперников завязалась драка. За это в январе ирландец был дисквалифицирован на полгода, россиянин – на девять месяцев.