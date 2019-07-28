«Рождение Афродиты» снова переносится. Фонтан в саду Сан-Галли теперь обещают отреставрировать к 2022 году

Петербургские власти в очередной раз перенесли сроки реставрации фонтана «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Как следует из ответа комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 23 июля 2019 года, теперь работы планируется завершить к 2022 году.

Скульптуру «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли убрали в начале 2000-х для реставрации, но на место она не вернулась, в 2006 году чашу фонтана засыпали, а сверху соорудили горку. Сначала восстановить монумент и фонтан чиновники обещали в 2017 году, затем реконструкцию перенесли на 2018-2020 годы.

Как пояснили в комитете по энергетике, работы по проектированию фонтана, действительно, запланированы на 2018-2020 годы, но, по закону об охране объектов культурного наследия, сперва необходимо пройти историко-культурную экспертизу, а уже потом объявлять конкурс на разработку проектной и рабочей документации. Теперь чиновники обещают завершить проектирование в 2020 году, а сами работы к 2022-му.