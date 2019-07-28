Политик Дмитрий Гудков снова задержан в Москве. Ранее в его доме проходили обыски

Бывший депутат Госдумы, председатель незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков был задержан полицией днем 28 июля в Москве. Об этом сам политик сообщил в своем твиттере. По словам политика, это произошло, когда он выходил из магазина, где покупал продукты для задержанных во время вчерашнего митинга.

Дмитрия Гудкова везут в ОВД Тверское. Сообщается, что также полиция приходила к начальнице предвыборного штаба Гудкова Эльвире Вихаревой, но ее не оказалось дома.

Дмитрия Гудкова уже задерживали перед акцией протеста у мэрии Москвы 27 июля за нарушение порядка организации митинга. Суд отложил рассмотрение административного дела до 31 июля, после чего политика отпустили на свободу.

Дмитрий Гудков, выставлявший свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму, проходит свидетелем по уголовному делу о воспрепятствовании работе московских избиркомов из-за несанкционированных акций протеста. 24 июля у него дома проводился обыск. После этого он трижды побывал на допросах в Следственном комитете.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в Москве. Официально МВД оценивало число участников в 3,5 тысячи человек, но в протоколе о задержании была названа цифра в 10 тысяч. Всего было задержано 1074 человека.