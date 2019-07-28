«Зенит» победил «Оренбург», забив гол на 11-й секунде

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 3 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Оренбурга» в воскресенье, 28 июля, в Оренбурге. Петербуржцы выиграли со счётом 2:0.

Голы забили Сердар Азмун на первой минуте и Артем Дзюба на 55 минуте с пенальти.

Напомним, что гол Азмуна стал самым быстрым в истории команды в чемпионатах России.

Таким образом, «Зенит» одержал третью победу подряд на старте нового сезона. На счету сине-бело-голубых теперь 9 очков и они продолжают лидировать в чемпионате.

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Следующий матч «Зенит» проведет 3 августа в Санкт-Петербурге против «Краснодара».