Кратковременный дождь, ветер и +18. Новая неделя в Петербурге начнётся с похолодания

Холодный атмосферный фронт уже приблизился к Петербургу, и температура постепенно понижается.

Как 28 июля сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на понедельник, 29 июля, столбик термометра опустится до +9 градусов Цельсия, а днём ожидается 18 градусов тепла. Синоптики прогнозируют также кратковременный дождь и северный ветер 7-12 м/с. В конце дня пройдёт кратковременный дождь.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Курортную погоду на текущей неделе Петербургу обеспечили скандинавский антициклон и южные потоки. Люди охлаждались как могли: кто-то спасался от жары в заливе, а кто-то - в фонтанах.

В столице соседней Финляндии, между тем, 28 июля был побит абсолютный температурный рекорд.