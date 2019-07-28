МВД: Более 600 задержанных на митинге в Москве не являются жителями столицы

В Москве завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы, которая прошла накануне. Об этом 28 июля сообщает ГУ МВД.

По информации ведомства, более половины попавших в автозаки приехали из других городов и регионов.

"Установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями города Москвы", – заявили в Главке.

Напомним, по официальным данным МВД, всего 27 июля в центре столицы были задержаны 1074 человека. По данным ОВД-Инфо - 1373. Так или иначе, несогласованная акция протеста, вызванная отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму, стала крупнейшей по количеству задержанных за последние годы в России.

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Показатели массовости протеста тоже расходятся. На сайте МВД указано 3,5 тысячи человек, однако в протоколах фигурирует цифра в 10 тысяч.

Ранее события 27 июля прокомментировала представитель в ЕС, назвав задержания на митинге в Москве нарушением свободы слова и собраний.