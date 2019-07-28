Из Мойки достали тело чемпиона Берлина по кикбоксингу с простреленной головой. Три дня назад он предупредил охрану, что может не вернуться

Тело утонувшего мужчины вытащили из Мойки накануне вечером. Последний раз родные видели его 23 июля, а на работе он дал инструкции по передаче имущества жене.

Как стало известно «Фонтанке», тело в реке напротив 124 дома по набережной Мойки заметили прохожие около шести часов вечера 27 июля. Когда из воды его достали водолазы, то стало ясно, что умер он не от утопления – на голове отчетливо виднелась рана от пули.

Личность погибшего была установлена как Сергей Карпенко. О его пропаже родные заявили 24 июля. На работе, где он трудился начальником охраны, сообщили что после 11 утра он вышел из здания на Университетской набережной, оставил в своём BMW личные вещи и телефон и предупредил подчиненных, что если он не вернётся, то надо позвонить его жене. Ушёл Карпенко в сторону Литейного моста.

Страница в соцсети и профиль в одном из спортивных клубов города, где он был тренером по тайскому боксу, хранит вехи его биографии. В 1991 году он стал чемпионом СНГ по кикбоксингу, через год завоевал чемпионский титул в России.

В 1992-1997 выступал за немецкий клуб Кикбоксшуле-Берлин, стал чемпионом немецкой столицы, кубка Германии и победителем прочих международных турниров.