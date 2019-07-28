На набережной Фонтанки сняли ограждения. Ремонт тротуара продлится как минимум до середины августа

На набережной Фонтанки между мостом Ломоносова и Лештуковым мостом начался ремонт тротуара. Как сообщает читатель «Фонтанки», рабочие разобрали ограждения, движение по проезжей части ограничено.

Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест» ранее сообщала, что с 27 июля начнется реконструкция нечетной стороны набережной «Фонтанки». Работы выполнит АО «Стройинвест». Подрядчик отреставрирует, а где необходимо – заменит тротуарные плиты, приведет в порядок перильное ограждение, восстановит гранитные тумбы и карнизные плиты. Стоимость работ составляет 39,5 млн рублей.

В связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта по крайней правой полосе на участке от площади Ломоносова до Лештукова моста нечетной стороны набережной Фонтанки. Первый этап продлится до 19 августа, после чего определят новые сроки ограничений.