Азмун забил «Оренбургу» на 11-й секунде. Это рекорд «Зенита»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун забил самый быстрый гол петербургской команды в чемпионатах России. Это произошло в матче 3 тура против «Оренбурга».

Иранский футболист забил на 11 секунде. Таким образом, Азмун превзошел достижение Алексея Ионова, установленное в июне 2011-го, когда он забил на 12-й секунде встречи против «Ростова». Гол стал для Сердара Азмуна 16-м в 20 матчах за «Зенит».

Абсолютный клубный рекорд продолжает удерживать Юрий Герасимов. Он отличился на 10-й секунде встречи против «Нефтчи» в 1983 году.