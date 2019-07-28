В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

В Хельсинки на старейшей метеорологической станции страны Кайсаниеми 28 июля зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений – плюс 31,8 градуса. Об этом сообщает Метеорологический институт Финляндии. Это самый жаркий день за последние 175 лет.

Предыдущий рекорд был побит в 1945-м. Тогда столбик термометра в столице поднялся до +31,6 градуса Цельсия.

Однако в Финляндии это на сегодня не максимум – так, например, в соседнем Порвоо воздух прогрелся до +33.

По прогнозам, с понедельника, 29 июля, начнётся понижение температуры. К Петербургу тоже подступает холодный фронт.