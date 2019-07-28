Кронштадт не побил рекорд. На парад в День ВМФ приехало в два раза меньше гостей

Администрация Кронштадта сообщает о 27 тысячах зрителей парада ВМФ. 12 тысяч гостей посмотрели корабли на южной стенке средней гавани, 15 тысяч принял форт Константин.

«Организация пропускного режима на КАД позволила избежать автомобильных пробок на территории района», – заявил «Фонтанке» глава районной администрации Кронштадта Олег Довганюк.

В 2018 году на острове Котлин парад смотрели более 50 тысяч зрителей.

Напомним, что свободный въезд на остров Котлин сегодня ограничен до 17 часов.