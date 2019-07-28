Подъем на крышу по водосточной трубе в Кронштадте закончился для омича комой

В бессознательном состоянии в больницу Сестрорецка увезли жителя Омской области. Он упал с высоты второго этажа.

Как стало известно «Фонтанке», 34-летнего мужчину увезли от пятого дома по Петровской улице в Кронштадте ночью 28 июля. В больницу его привезли в бессознательном состоянии, медики указали, что он впал в кому.

О падении в экстренные службы сообщил случайный прохожий. Он видел, как мужчина полз по водосточной трубе, сорвался и упал. Двухэтажное здание, на крышу которого пытался забраться омич, находится рядом с заливом, где сегодня проходил военно-морской парад.

Кронштадтский пострадавший стал четвёртым человеком за сутки в Петербурге, упавшим с высоты. Девушка не выжила после того, как на девятом этаже потянулась за кошкой, мужчина пострадал по пути в окно возлюбленной.