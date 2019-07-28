В Петербурге задержан активист «Бессрочного протеста» Евгений Мусин

Активист «Бессрочного протеста» Евгений Мусин, который планировал провести одиночный пикет, посвященный вчерашним действиям силовиков по разгону несогласованного митинга в Москве, задержан на Университетской набережной Петербурга. Об этом он сообщил в Facebook.

Как уточняет активист, его доставили в 30-й отдел полиции. Официальная причина задержания – ориентировка, Мусин якобы похож на подозреваемого в разбойном нападении. Сам же активист считает, что привлёк внимание полиции, «скорее всего, по привычке».

«Причем сначала спросили про плакат и попросили его развернуть. Я отказался. Потом речь зашла об ориентировке о разбое», – рассказал Мусин. Также он добавил, что приказ о задержании якобы поступил от ФСО.