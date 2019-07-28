Четыре смерти от встречной полосы. На киевской трассе под Петербургом разбились внедорожник и кроссовер

На автодороге Петербург – Псков «Митсубиси» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КИА». Все, находившиеся на передних сиденьях, погибли.

Как сообщает 28 июля пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в полдень на 135-м километре трассы водитель «Митсубиси Паджеро Спорт» при невыясненных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу, по которой в город возвращался «КИА Соренто».

«Погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сидениях, – трое мужчин и женщина», – уточнили в пресс-службе.

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Фотографии с места ДТП свидетельствуют о высокой скорости движения участников.

Еще два пассажира, в том числе ребенок, получили травмы.