«Зенит» назвал состав на матч с «Оренбургом»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определил стартовый состав на матч третьего тура РПЛ против «Оренбурга». Игра пройдёт в воскресенье, 28 июля, в Оренбурге.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Данила Прохин, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Лука Джорджевич.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

«Зенит» после двух туров занимает второе место в таблице с шестью очками. У оренбуржцев два поражения, ноль очков и 14-е место.