Сотрудница почты в Петербурге не пережила очередной рабочий день. Она умерла прямо в отделении

Санитары забрали тело петербурженки прямо с рабочего места в почтовом отделении в Московском районе города. Она была оператором.

Как стало известно «Фонтанке», 47-летняя жительница Петербурга умерла в отделении на улице Орджоникидзе, дом 15, во время рабочей смены 27 июля.

Ее тело нашли коллеги в одном из помещений. При этом они затруднились сказать, где жила погибшая.

Что стало причиной смерти женщины, пока неизвестно. Она работала в должности оператора связи.