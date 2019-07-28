Пешеходы захватили Невский. Автомобили и люди смешались на проезжей части

В Петербурге после парада ВМФ на Невском проспекте образовалась девятибалльная пробка.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", одна полоса Невского, от Дворцовой и не менее чем до Гостиного двора, оккупирована пешеходами: они идут прямо по проезжей части вместе с машинами. В противоположную сторону едет только транспорт. При этом полиция на нарушение ПДД со стороны безлошадных жителей и гостей города не реагирует. Под звуки песен от пешеходов в тельняшках ГАИ проезжает мимо. Ближе к Садовой пешеходные ряды редеют, и автомобилисты возвращают себе законное право ехать.

Отметим, Невский проспект в честь праздника не перекрывали.

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По данным "Яндекс-пробки", загруженность Невского сейчас – на 4 балла больше обычного.